OnePlus Bullets Wireless Z ufficiali, autonomia al top!

Ieri, in questo articolo, vi abbiamo parlato dei nuovi OnePlus 8 e 8 Pro; accanto al top di gamma, il produttore cinese ha lanciato anche i suoi nuovi auricolari wireless. Parliamo delle OnePlus Bullets Wireless Z che, al contrario di quanto si ipotizzava nei primi rumors a riguardo, mantengono il caratteristico laccetto che non le rende “true-wireless”.

L’aspetto più interessante di queste cuffiette è di certo l’autonomia che arriva fino a 10 ore con soli 10 minuti di ricarica tramite USB di tipo C (se completa, il produttore dichiara 20 ore totali). Non è tutto: c’è la certificazione IP55, che mette al riparo gli auricolari da pioggia e sudore.

Altre caratteristiche delle OnePlus Bullets Wireless Z: c’è la connettività Bluetooth 5.0, viene confermato il magnete che permette di unire le cuffie e disattivarle quando non vengono usate, mentre arrivano buone specifiche anche sul lato più strettamente tecnico. OnePlus parla di bassa latenza (ma non fornisce dati), c’è un driver dinamico da 9.2 mm e, come anticipato dalle indiscrezioni, c’è anche l’accoppiamento rapido con gli smartphone OnePlus.

Le OnePlus Bullets Wireless Z sono già disponibili alla vendita sul sito ufficiale dell’azienda cinese. Le colorazioni sono nera, blu, menta e avena, ma per il momento soltanto le prime due sono a listino al prezzo di 49,95 euro.