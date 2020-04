Nokia 9.3 PureView: nuovi dettagli sulla scheda tecnica, questa volta si parla del display

Nei giorni scorsi è arrivata l’attesa conferma in merito al debutto del progetto Nokia 9.3 PureView, prossimo top di gamma del brand finlandese che sarà svelato nel corso del terzo trimestre del 2020 con un possibile arrivo nei negozi a partire dal trimestre successivo. Dopo aver visto i primi rumors sul comparto fotografico, arrivano oggi ulteriori dettagli sullo smartphone.

Stando alle prime informazioni di queste ore, il nuovo Nokia 9.3 PureView potrà contare su di un display con refresh rate massimo di 120 Hz. Il display in questione, realizzato con tecnologia AMOLED, dovrebbe presentare diverse opzioni per quanto riguarda la frequenza d’aggiornamento del display.

Come accade con la gamma Galaxy S20, nel caso in cui il display presenti una risoluzione massima pari al QHD+, l’accesso ai 120 Hz potrebbe essere vincolato all’utilizzo della risoluzione Full HD+. Per ora non ci sono informazioni in merito alle caratteristiche ed alle dimensioni del display del nuovo Nokia 9.3 PureView.

Ricordiamo che lo smartphone avrà 5 fotocamere posteriori abbinando al sensore principale del Nokia 8.3 5G anche un inedito grandangolo da 108 Megapixel. A gestire il funzionamento dello smartphone troveremo il SoC Qualcomm Snapdragon 865 con supporto al 5G. Il nuovo Nokia 9.3 PureView sarà un Android One e potrebbe arrivare sul mercato con Android 11 pre-installato.