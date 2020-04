iPhone SE Plus: progetto rinviato al prossimo anno

Secondo nuove indiscrezioni, Apple non presenterà nel corso dell’anno il nuovo iPhone SE Plus 2020, un secondo entry level da affiancare al nuovo iPhone SE 2020 presentato la scorsa settimana e pronto a debuttare sul mercato nel giro di pochi giorni. Ricordiamo che secondo alcuni report dei mesi scorsi (prima dello scoppio della pandemia di Coronavirus), Apple prevedeva di lanciare un inedito SE Plus nel corso del secondo semestre del 2020.

Il progetto sarebbe stato rinviato e potrebbe debuttare nel corso della prima parte del 2021. Il nuovo SE 2020, quindi, potrebbe essere affiancato da un nuovo entry level tra circa un anno. Bisogna sottolineare, inoltre, che, al momento, non sarebbe stata ancora presa una decisione defintiiva sulla scheda tecnica del progetto.

Il nuovo iPhone SE Plus potrebbe presentare un display LCD da 6.1 pollici con notch (riprendendo il design e il pannello di iPhone XR) invece che un display in 16:9 da 5.5 pollici. Alla base del progetto, in ogni caso, è prevista la presenza del SoC Apple A13, probabilmente sempre supportato da 3 GB di RAM.

In attesa di maggiori dettagli sulla questione e sulle novità in arrivo da Apple, ricordiamo che sono aperti i preordini del nuovo SE 2020. Ecco i link: