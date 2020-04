Surface Go 2: display più grande rispetto alla prima generazione

In vista del debutto ufficiale, atteso per il mese di maggio, si moltiplicano le indiscrezioni sul nuovo Surface Go 2, nuovo tablet Windows 10 destinato a diventare il nuovo modello entry level della gamma Surface. Il dispositivo, secondo quanto emerso online in queste ore, dovrebbe presentare un display più grande rispetto alla prima generazione.

Il nuovo Surface Go 2, infatti, dovrebbe presentare un display da 10.5 pollici, conservando il rapporto tra le dimensioni di 3:2 e la risoluzione Full HD+ del primo Surface Go che ha un display da 10 pollici. L’incremento della diagonale non sarà accompagnato da un incremento delle dimensioni in quanto le cornici del display saranno più sottili. Gli accessori del Surface Go, compresa la tastiera cover, potrebbero essere compatibili con il nuovo Surface Go 2.

Ricordiamo che il nuovo tablet di Microsoft dovrebbe essere disponibile in due versioni, una con Intel Pentium 4425Y ed un’altra con Intel Core m3-8100Y. Almeno una delle due sarà a sua volta disponibile anche in una variante con supporto LTE. Ancora non ci sono conferme, invece, sulle combinazioni di RAM e storage disponibili (dovrebbero tornare le versioni 4/64 e 8/128 GB).

Il nuovo Go 2 dovrebbe arrivare sul mercato europeo con un prezzo di partenza di 399 Euro. Appuntamento alle prossime settimane per la presentazione.