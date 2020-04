Huawei P40 si aggiorna con nuovi miglioramenti alla fotocamera

Non è bastato il primo aggiornamento “ufficiale” che già puntò a migliorare il comparto fotografico: la serie Huawei P40 sta ricevendo in queste ore un nuovo update che va ad agire ancora una volta sulla fotocamera. La qualità, insomma, continua a salire, nonostante la fotocamera del modello Pro sia stata già messa al primo posto in assoluto nella classifica DxOMark (clicca qui per saperne di più).

Il nuovo aggiornamento è attualmente in fase di roll out in Cina e porta la EMUI alla versione 10.1.0.122. Come detto, è incentrato soprattutto su alcune nuove funzionalità per la fotocamera: la più rilevante e di cui potrete ammirare i risultati nei due scatti in basso, riguarda la modalità AI 50 MP.

Viene coinvolta l’Ultra Vision Camera da 50 MP su cui andrà ad agire in modo diretto l’intelligenza artificiale. Sarà così possibile catturare uno scatto continuato di 3 secondi che andrà a combinare i risultati di una serie di immagini registrate in questo lasso di tempo. Ciò permette di migliorare in modo esponenziale soprattutto i risultati dello zoom, proprio come dimostrato dai due sample nella galleria.

L’update porta sugli Huawei P40 un nuovo stile per l’Always On DIsplay, le patch di sicurezza di aprile e miglioramenti nella condivisione dei contenuti multimediali.

Puoi acquistare Huawei P40 Pro su Amazon Italia, ecco il link: