La fotocamera di Huawei P40 Pro batte tutti: prima nella classifica DxOMark

Ce lo aspettavamo un po’ tutti, ora è arrivata la conferma: la fotocamera di Huawei P40 Pro è la migliore sul mercato, almeno stando alla graduatoria di DxOMark. Il portale specializzato ha analizzato il recente top di gamma e i risultati sono stati eccezionali: il punteggio complessivo è stato pari a 128 punti, ben 4 in più di Xiaomi Mi 10 Pro e Oppo Find X2 Pro che fino ad oggi detenevano il primato.

Ad impressionare è stato soprattutto il comparto fotografico: in questo caso la valutazione è stata di 140 punti. DxOMark ha messo in evidenza l’ottima qualità dei dettagli, l’ampiezza del range dinamico, bilanciamento del bianco, modalità bokeh e resa in condizioni di scarsa luce. Qualche piccolo difetto è stato riscontrato, al contrario, negli scatti con forte luminosità.

Per quanto riguarda i video Huawei P40 Pro si è fermato a 105 punti. In questo caso spicca la stabilizzazione, la velocità dell’autofocus e l’ottima resa nelle registrazioni all’aperto. Le sbavature sono poche anche stavolta: c’è troppo rumore in condizioni di poca luminosità e in alcuni casi vengono riscontrati artefatti visivi.

Per leggere nel dettaglio la recensione della fotocamera di Huawei P40 Pro da parte di DxOMark basterà recarsi su questa pagina. Il top di gamma è disponibile al pre-ordine su Amazon, ecco il link: