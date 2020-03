Honor 30S è ufficiale: supporto al 5G col Kirin 820 e quad-cam posteriore

Dopo le tantissime indiscrezioni degli ultimi giorni, è stato finalmente ufficializzato Honor 30s. Come nelle previsioni ci troviamo di fronte ad un medio gamma dal prezzo sicuramente interessante (ammesso che venga più o meno confermato anche in Italia) se rapportato ad una scheda tecnica che può contare su alcuni picchi di assoluto valore. Andiamo a scoprirlo nel dettaglio.

Honor 30s si presenta con un display LCD con diagonale da 6.5 pollici, densità da 405 ppi, risoluzione in Full HD+ (2.400 x 1.080 px) e rapporto screen to body pari al 90,3%. Lo schermo è poi caratterizzato da un foro nell’angolo in alto a sinistra, atto ad ospitare la selfie-cam da 16 MP (f/2.0).

Il processore, come da previsioni, è il nuovissimo Kirin 820 (ufficializzato ieri, ne abbiamo parlato in questo articolo): il SoC garantirà la connettività 5G e verrà coadiuvato da 8 GB di memoria RAM con 128 o 256 GB di storage interno (UFS 2.1), espandibili tramite micro SD. C’è un sensore per le impronte digitali sul frame laterale,, mentre la batteria da 4.000 mAh conta sul supporto della ricarica rapida a 40 W (da 0 a 70% in 30 minuti).

Bene la quadrupla fotocamera posteriore, così composta: sensore principale da 64 MP (f/1.8), grandangolare da 8 MP con angolo di visione da 120 gradi, teleobiettivo da 8 MP (f/2.4) e macro da 2 MP. Spiccano lo zoom ottico 3x e la possibilità di registrare video in risoluzione 4K.

Honor 30s sarà disponibile in Cina dal 7 aprile (colorazioni nera, verde, blu e gradiente), restiamo in attesa di indicazioni sul suo arrivo in altri mercati. Costerà 2.399 e 2.699 yuan, circa 305 e 345 euro, nelle configurazioni da 8+128 e 8+256 GB.