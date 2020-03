Samsung Galaxy S8 continua a stupire, già disponibili le patch di aprile!

Samsung Galaxy S8 è ancora sul pezzo: il top di gamma di inizio 2017 sta infatti ricevendo in queste ore un nuovo update contenente le patch di sicurezza Android aggiornate al mese di aprile. Si tratta di qualcosa davvero di eccezionale considerato che parliamo di un device risalente a più di tre anni fa e che anticipa la stragrande maggioranza degli smartphone Android, compresi i Google Pixel.

Il nuovo aggiornamento è in fase di rilascio in diversi paesi europei: tra questi c’è anche l’Italia. Nel nostro paese sono state infatti già ricevute le notifiche via OTA sui modelli no brand ITV che consente di effettuare il download della build G95*FXXS8DTC6. Stando ai primi feedback, come da previsioni non sono segnalate ulteriori novità nel changelog ufficiali oltre a quelle relative al pacchetto sicurezza. Nelle prossime ore partirà quasi certamente anche il roll out dell’update per Samsung Galaxy S8 Plus.

Ricordiamo che Samsung Galaxy S8, come confermato dalla stessa azienda coreana, non riceverà Android 10. In realtà, seguendo la tradizione dei device Samsung, già in questo 2020 si dovrebbe passare agli aggiornamenti trimestrali ma data la popolarità dello smartphone è possibile che fino al termine del 2020 si proseguirà con gli update mensili.

Samsung Galaxy S8 si aggiunge agli S10 e ai Galaxy Note 9 che nei giorni scorsi avevano già ricevuto le patch di aprile, in concomitanza con la nuova One UI 2.1.