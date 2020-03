Honor 30 e 30 Pro saranno svelati tra due settimane

Habemus datam! Honor 30 e 30 Pro saranno ufficializzati tra due settimane, più di preciso mercoledì 15 aprile. Lo ha confermato lo stesso produttore cinese, tramite un teaser promozionale pubblicato sul proprio account Weibo. L’immagine vede ritratto l’attore locale Li Xian con in mano proprio lo smartphone in questione, in una caratteristica colorazione gradiente con sfumature viola.

Dall’immagine in questione non è possibile dedurre ulteriori indicazioni né sulla scheda tecnica del prossimo top di gamma, né sul design. Non è difficile, comunque, immaginare la presenza a bordo di un Kirin 990 con supporto alla connettività 5G. Dettaglio, quest’ultimo, che l’azienda ha portato anche sui medio gamma come dimostra il nuovo Honor 30s, di cui abbiamo parlato in questo articolo e che può vantare a bordo il nuovissimo Kirin 820.

Di Honor 30 non si è parlato ancora molto ma sono già emerse le possibili specifiche del comparto fotografico. Il futuro flagship sarà caratterizzato da una tripla fotocamera posteriore capitanata dal Sony IMX7XX da 50 MP e tecnologia pixel binning 4 in 1 con autofocus Full-Pixel. Il comparto sarà poi completato da un sensore ultra grandangolare con risoluzione da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP che potrà contare anche su uno zoom ottico 3x. Vedremo, tra due settimane, se queste indiscrezioni su Honor 30 si riveleranno esatte.