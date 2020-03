ZTE A1, svelati render e specifiche tecniche: avrà uno Snapdragon 765G

ZTE si appresta a lanciare un nuovo medio gamma. E’ stato di fatto anticipato dall’operatore giapponese Au che ha svelato immagini e scheda tecnica del futuro ZTE A1. Vale la pena sottolineare che lo smartphone conterà sulla presenza a bordo dello Snapdragon 765G e, di conseguenza, sarà compatibile con la connettività in 5G.

ZTE A1 arriverà con un display flat LCD da 6.5 pollici e con risoluzione in Full HD+. C’è un foro nell’angolo in alto a sinistra che ospiterà la fotocamera anteriore da 32 MP ma questa soluzione non impedisce uno spessore delle cornici frontali visibile, soprattutto nel caso del chin. Il già citato Snapdragon 765G verrà poi accompagnato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno.

Degno di nota il comparto fotografico, con quattro sensori posteriori inseriti in un modulo quadrato e con queste specifiche: principale da 48 MP, ultra grandangolare da 8 MP, macro da 2 MP e ToF. Sul retro, inoltre, verrà piazzato anche il lettore per le impronte digitali.

ZTE A1 arriverà ovviamente con Android 10 out of the box, con una batteria da 4.000 mAh e con supporto al Bluetooth 5.0. Lo smartphone dovrebbe essere commercializzato in Giappone ad inizio estate, vedremo quando e se arriverà anche nei mercati europei.