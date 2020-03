iPhone 9 potrebbe essere ufficializzato già ad inizio aprile

Torniamo a parlare di iPhone 9, o se preferite iPhone SE 2, di certo una delle uscite più attese di questa prima metà di 2020. Il “melafonino” economico era stato previsto per il primo trimestre dell’anno ma sforerà probabilmente soltanto di qualche giorno.

Sì, perché oggi è arrivato un inatteso indizio dalla confezione di una delle future custodie: in particolare è UAG ad aver già inviato a Best Buy una cover stile rugged, denominata “Monarch” (già disponibile per altri modelli). Ebbene, al di là della didascalia in cui si parla della compatibilità con l’iPhone da 4.7″, spicca la data di disponibilità sullo store in questione, 5 aprile.

E’ complicato ora prevedere se iPhone 9 possa essere lanciato già nel corso di questa settimana (3 aprile?) o nella prossima (10 aprile?): di certo UAG è un produttore di prima fascia e il fatto che abbia già reso disponibili le custodie per il prossimo iPhone compatto conferma che quest’ultimo sia ormai in rampa di lancio.

iPhone 9 è atteso con un design molto simile ad iPhone 8 ma a bordo potrà contare sul processore A13 Bionic, quello montato dagli iPhone 11. La presentazione di questo nuovo modello (che potrebbe arrivare anche in una variante con display da 5.5 pollici) potrebbe non avvenire mai: non è escluso che Apple scelga semplicemente di mettere a listino il nuovo arrivato come già accaduto con iPad Pro 2020.