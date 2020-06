ZTE Axon 11 SE 5G è ufficiale, a bordo c’è il Dimensity 800 di MediaTek

Anticipato da diversi rumors nelle scorse settimane, è stato ufficialmente presentato lo ZTE Axon 11 SE 5G. Molte le similitudini con l’Axon 11 5G risalente ad un paio di mesi fa, anche se le differenze (soprattutto sul piano estetico) sono rilevanti. Andiamo a scoprire nel dettaglio il nuovo arrivato.

ZTE Axon 11 SE 5G si presenta con un display LCD con diagonale da 6.53 pollici e risoluzione in Full HD+; c’è un foro nell’angolo in alto a sinistra (niente notch, quindi, come sul predecessore) con all’interno una selfie-cam da 16 MP. Sotto il cofano è inoltre posizionato il nuovo Dimensity 800 di MediaTek, SoC che, oltre a garantire il supporto al 5G, verrà accompagnato da 6/8 GB di memoria RAM e da 128/256 GB di storage interno, espandibili e di tipo UFS 2.1.

La fotocamera posteriore è quadrupla e i sensori da 48+8+2+2 MP sono compresi in un modulo quadrato; sul retro, peraltro, è presenta anche il sensore per le impronte digitali. Degna di nota la batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18 W, mentre Android 10 è caratterizzato dalla personalizzazione MiFavor 10. E’ presente una porta USB di tipo C, oltre al jack audio da 3.5 mm.

ZTE Axon 11 SE 5G sarà in vendita in Cina (nessuna informazione su un possibile arrivo in Europa) a 1.998, 2.298 e 2.598 yuan (circa 250, 290 e 330 euro) nelle configurazioni da 6+128, 8+128 e 8+256 GB.