iPhone 12: produzione al via a luglio ma solo per due varianti

Secondo le ultime informazioni di queste ore, Apple sarebbe pronta a far partire la produzione dei nuovi iPhone 12 nel corso del prossimo mese di luglio. Ad entrare in fase di produzione però saranno solo due delle quattro varianti previste in uscita nel corso del prossimo autunno.

Inizialmente, infatti, Apple dovrebbe avviare la produzione di iPhone 12 Max e di iPhone 12 Pro, i due smartphone che avranno un display OLED da 6.1 pollici. Solo successivamente partirà la produzione di iPhone 12, che avrà un display OLED da 5.4 pollici, e di iPhone 12 Pro Max, con display OLED da 6.7 pollici.

I due modelli da 6.1 pollici utilizzeranno pannelli OLED forniti da LG e BOE mentre le altre due varianti avranno pannelli OLED forniti da Samsung Display ed utilizeranno la tecnologia Y-OCTA Touch con sensori touch integrati nello stesso pannello OLED. La produzione dei modelli di iPhone 12 con display fornito da Samsugn dovrebbe partire con qualche settimana di ritardo.

Per il momento, resta confermata l’uscita in ritardo dei nuovi iPhone 12. I nuovi smartphone di Apple dovrebbero essere pronti per la commercializzazione soltanto nel corso del mese di ottobre o, addirittura, a partire dal mese di novembre. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.