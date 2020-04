Nuovi AirPods e MacBook Pro a maggio?

Sembra ormai scontato il rinvio di un paio di mesi del lancio di iPhone 12 (ne abbiamo parlato in modo più approfondito in questo articolo); Apple, però, non starà di certo con le mani in mano nel corso di questi mesi e già a maggio dovrebbero essere lanciati due nuovi modelli di AirPods e MacBook Pro.

Per quanto riguarda gli auricolari true-wireless, dovrebbe trattarsi della versione “Lite” degli attuali AirPods Pro che hanno avuto un grosso successo anche in Italia (è possibile acquistarli su Amazon seguendo questo link: Apple AirPods Pro). Peraltro sarebbero dovuti arrivare già a marzo, ma il tutto è slittato al prossimo mese ancora a causa dell’emergenza coronavirus.

Non solo: a maggio, probabilmente, dovrebbe arrivare anche una rinfrescata per i MacBook Pro, con nuovi modelli con a bordo i processori Intel Core di 10a generazione, dettaglio che era già trapelato nelle scorse settimane.

L’indiscrezione su questi due lanci imminenti è stata fornita da Jon Prosser: il noto leaker, in un altro intervento, ha anche anticipato uno schema di quello che dovrebbe essere il futuro notch su iPhone 12 Pro: vengono così confermate le indiscrezioni sulle dimensioni più contenute della “tacca”, che continuerà ad integrare l’hardware necessario per il Face ID oltre a sensori di prossimità e luminosità, ma non gli altoparlanti.