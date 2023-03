Foxconn produrrà AirPods per la prima volta, nuova fabbrica pianificata in India

Il fornitore Apple Foxconn ha vinto un ordine per produrre AirPods per la prima volta, riporta Reuters .

Il produttore a contratto taiwanese prevede di costruire una fabbrica in India per produrre gli auricolari, sottolineando gli sforzi del fornitore chiave di Apple per diversificare la produzione lontano dalla Cina.

Secondo le fonti del rapporto, Foxconn investirà più di 200 milioni di dollari in un nuovo impianto di assemblaggio di AirPods nello stato indiano meridionale di Telangana.

La costruzione della struttura dovrebbe iniziare nella seconda metà di quest’anno e iniziare la produzione entro la fine del 2024 al più presto.

Si dice che i funzionari di Foxconn abbiano discusso internamente per mesi sull’opportunità di assemblare AirPods, a causa dei margini di profitto relativamente bassi, ma alla fine hanno deciso di andare avanti con l’accordo per “rafforzare l’impegno” con Apple.

La decisione di avviare la produzione in India è stata richiesta da Apple, secondo una delle fonti del rapporto. Oltre allo stabilimento di Telangana, Foxconn prevede di aumentare i suoi investimenti in India con l’obiettivo di produrre smartphone, veicoli elettrici e semiconduttori.

