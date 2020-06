Su AirPods Pro è in arrivo l’audio spaziale

Durante il keynote di apertura della WWDC 2020 (in questo articolo abbiamo riepilogato le novità principali) è stato annunciato l’arrivo di una nuova ed interessante modalità d’ascolto per le AirPods Pro. Apple ha infatti anticipato lo “Spatial Audio“, una funzionalità che permetterà di rendere l’esperienza d’ascolto ancora più immersiva e realistica.

L’audio spaziale consentirà di ricostruire una scena sonora in 3D: in questo modo, l’audio muterà a seconda dei movimenti dell’ascoltatore, andando a ricostruire un vero e proprio surround simulato grazie ad un algoritmo dedicato. Cupertino ha specificato che la funzionalità sarà fornita in esclusiva per il modello Pro delle AirPods (in vendita qui: Apple AirPods Pro)che si arricchiranno anche del “riconoscimento smart” del device connesso: una feature utile quando si cambia di frequente il dispositivo associato alle proprie cuffiette.

Vale la pena poi riportare le previsioni di Ming-Chi Kuo: il noto analista di TF International Securities ha parlato di un arrivo delle AirPods 3 previsto per la seconda metà del 2021. Si tratterebbe di una versione molto simile, in quanto a design, proprio alle sopracitate AirPods 3. Ci potrebbe essere la riduzione attiva del rumore ma sarà interessante capire come Apple proverà a differenziare ulteriormente il prossimo modello “base” di AirPods con uno “Pro”. Ci sarà tempo per commentare le indiscrezioni a riguardo.