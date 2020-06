WWDC 2020, tutte le novità del keynote d’apertura

Si è svolto ieri il keynote d’apertura della WWDC 2020: la tradizionale conferenza Apple per gli sviluppatori ha riservato come sempre tante novità sul piano software, andiamo a ricapitolarle tutte con una panoramica generale.

La parte del leone la fa ovviamente iOS 14, subito disponibile con la prima developer preview (prima beta a luglio e versione stabile in autunno con compatibilità da iPhone 6s). Spicca l’arrivo dei widget, mentre con App Library viene migliorata ulteriormente l’organizzazione delle app. Fa il suo debutto anche la modalità picture-in-picture, viene rinnovata l’interfaccia utente per Siri con funzioni aggiornate (può gestire i messaggi vocali, usare l’app Translate per tradurre in tempo reale e tanto altro) e vengono ripensate anche le app di sistema come Messaggi, Mappe, Meteo, Safari e App Store. Con CarPlay viene introdotta anche la funzionalità di “chiavi digitali”, con l’auto che può mettersi in moto appoggiando l’iPhone sulla base di ricarica wireless e vengono annunciate anche nuove misure relative a privacy e sicurezza.

iPad OS 14 eredita diverse funzionalità di iOS 14 (Siri, widget, app library…), ridisegna alcune app per sfruttare meglio lo spazio e migliora il supporto ad Apple Pencil, macOS Big Sur è la prima versione di macOS che supporta i chip proprietari e WatchOS 7 si aggiorna con un nuovo sistema di monitoraggio del sonno, introduce la misurazione dei livelli sonori dell’ambiente circostante e ricorderà anche di lavarsi le mani. Chiude il cerchio tv OS 14, con nuove feature dedicate all’allenamento a casa e un’integrazione migliorata con HomeKit.