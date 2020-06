Samsung Galaxy A51 si aggiorna con patch di giugno e altre novità

E’ particolarmente importante l’aggiornamento che in queste ore sta ricevendo il Samsung Galaxy A51. Sul medio-gamma, che da un paio di mesi può contare anche sulla One UI 2.1, sono in arrivo le patch di sicurezza Android relative al mese di giugno. Non è tutto: nel changelog si fa accenno anche a nuove funzionalità per la fotocamera, proprie della One UI 2.1 ma che in un primo momento non erano state “sbloccate” sullo smartphone.

Ci riferiamo, in particolare, alle modalità Scatto Singolo (brevi video sullo stile di GIF animate), filtri personalizzati e Night Hyperlapse che porta il time-lapse anche nei video creati con foto scattate in notturna.

La build in questione è la A515FXXU3BTF4, verrà resa disponibile via OTA ed ha un peso complessivo di circa 336 MB. Mentre vi scriviamo vanno registrati i primi feedback provenienti da alcuni mercati asiatici (dalla Malesia in particolare) ma non è complicato immaginare che l’update in questione possa arrivare in Europa nel giro di qualche giorno. Come sempre, è possibile dare una sbirciata alla voce “Aggiornamenti software“, tra le impostazioni di sistema, per sapere se l’aggiornamento è già disponibile per l’installazione.

