La riprogettazione di Apple Maps si espande in Finlandia, Norvegia e Svezia

Apple ha annunciato oggi che la sua rinnovata app Maps è in fase di lancio in Finlandia, Norvegia e Svezia.

La nuova esperienza offre maggiori dettagli, una navigazione migliorata, modelli 3D progettati su misura di punti di riferimento famosi, indicazioni stradali coinvolgenti turn-by-turn alimentate dalla realtà aumentata e altro ancora.

Anche Look Around, introdotto per la prima volta in iOS 13, si sta espandendo in tutti questi paesi a partire da oggi. Look Around fornisce immagini 3D a livello stradale nelle città in cui è disponibile ed è simile a Street View di Google.