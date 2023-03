WhatsApp testa un nuovo layout a due riquadri per tablet e pieghevoli

Individuato per la prima volta da WABetaInfo , l’ultima versione beta di WhatsApp per Android 2.23.5.9 presenta un nuovo layout a due riquadri ottimizzato per tablet. Come evidente dagli screenshot qui sotto, le tue chat appariranno a sinistra, che poi si apriranno a destra quando vengono toccate. In questo modo, puoi passare senza problemi a più chat senza uscire dalla conversazione corrente.

L’interfaccia a due riquadri fa un uso molto migliore dello spazio sullo schermo più grande offerto da un tablet o da un dispositivo pieghevole. È anche molto meglio dell’attuale interfaccia della build pubblica, che estende semplicemente il layout del telefono per adattarlo allo schermo di un tablet.

Abbiamo fatto funzionare la nuova interfaccia utilizzando la build beta 2.23.5.11 di WhatsApp su Honor Magic Vs , confermando che l’interfaccia con visualizzazione divisa sarà disponibile anche sui dispositivi pieghevoli. Ottieni lo stesso layout a due riquadri nelle schede Stato e Chiamata dell’app. Con le vendite pieghevoli in aumento, il nuovo layout sarà una gradita aggiunta all’app di messaggistica.

WhatsApp sta attualmente testando la versione beta del nuovo layout suddiviso per tablet. Con la modalità Companion in fase di sviluppo, non si sa quando la nuova visualizzazione a due riquadri verrà lanciata al pubblico.

