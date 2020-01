WhatsApp: il tema scuro arriva su Android, ecco come attivarlo

WhatsApp ha finalmente il suo tema scuro. L’attesa novità per la popolare app di messaggistica è in corso di distribuzione per tutti gli utenti che hanno scelto di provare la versione beta di WhatsApp per Android, scaricabile direttamente dal Play Store.

L’aggiornamento è già disponibile e, se partecipate alla beta di WhatsApp per Android, vi basterà attendere la notifica della sua disponibilità o forzarne il download tramite la pagina ufficiale del Play Store. Nel giro di pochi secondi, l’update sarà installato e pronto all’uso.

Per attivare il tema scuro di WhatsApp su Android è sufficiente andare nelle Impostazioni dell’app (il menu è accessibile dai tre puntini in alto a destra) e poi scegliere l’opzione Chat. Successivamente, sotto alla voce Visualizzazione, ci sarà l’opzione Tema con l’utente che potrà scegliere tra il tema chiaro, il tema scuro ed il tema basato sulle impostazioni di risparmio energetico del telefono.

In breve tempo, probabilmente nel giro di pochi giorni, il tema scuro di WhatsApp per Android arriverà anche per tutti gli utenti non iscritti al programma di beta test dell’applicazione. Continuate a seguirci per tutte le novità legate al tema scuro di WhatsApp ed al suo arrivo sugli smartphone Android nel corso del prossimo futuro.