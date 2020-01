Samsung Galaxy S20: confermata la data di uscita dei nuovi top di gamma coreani

Il prossimo 11 febbraio si svolgerà l’attesissimo evento di presentazione della nuova gamma Samsung Galaxy S20 che, come noto, sarà costituita da tre smartphone (S20, S20+ e S20 Ultra). Stando alle ultime indiscrezioni di queste ore, le vendite dei nuovi top di gamma coreani non inizieranno subito.

L’effettiva data di uscita della gamma Samsung Galaxy S20 sarebbe fissata per il prossimo 8 marzo 2020 per almeno 70 mercati internazionali tra cui ci sarebbe anche tutto il mercato europeo. I preordini, molto probabilmente, verranno aperti subito dopo la presentazione del prossimo 11 febbraio con le consegne che inizieranno nei primi giorni di marzo. Il debutto nei negozi avverrà, quindi, solo nella seconda settimana del mese di marzo se quest’ultimo report si rivelerà corretto.

Ricordiamo che sono già apparse online le prime informazioni sui prezzi della gamma S20. Secondo i primi dettagli, infatti, il Galaxy S20 con display da 6.2 pollici arriverà sul mercato con un prezzo di 799 Euro mentre il Galaxy S20+ con display da 6.7 pollici costerà 899 Euro. Entrambi gli smartphone saranno disponibili anche in versione 5G al costo di 100 Euro in più. A completare l’offerta ci sarà il Galaxy S20 Ultra 5G che costerà 1299 Euro. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sui nuovi smartphone coreani.