Samsung Galaxy S20: prezzi e specifiche di tutte le varianti

Samsung presenterà la nuova gamma Samsung Galaxy S20 il prossimo 11 febbraio. La nuova famiglia di top di gamma sarà costituita da tre smartphone con il Samsung Galaxy S20 da 6.2 pollici che sarà il modello base ed il Galaxy S20+ da 6.7 pollici che sarà il modello intermedio. I due smartphone saranno disponibili sia in versione 4G che in una variante dotata anche del supporto 5G.

A completare la gamma ci sarà il Samsung Galaxy S20 Ultra, con display da 6.9 pollici e supporto al 5G. I display saranno delle unità AMOLED con foro per la fotocamera anteriore e supporto ai 120 Hz (disponibili solo in Full HD+ e non alla risoluzione massima QHD+).

Tutte le varianti di Samsung Galaxy S20 saranno dotate del Soc Exynos 990 (o dello Snapdragon 865 in alcuni mercati) supportato da 12 GB di RAM (per S20 e S20+) o da 16 GB di RAM (per S20 Ultra). La gamma S20 avrà cinque fotocamere posteriori ma solo S20 Ultra avrà il nuovo sensore da 108 Megapixel. La capacità della batteria sarà rispettivamente di 4.000 mAh per S20, 4.300 mAh per S20+ e 5.000 mAh per S20 Ultra.

Ecco i possibili prezzi: