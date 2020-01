Questi smartphone Huawei e Honor non riceveranno Android 10

La EMUI 10, la nuova versione dell’interfaccia proprietaria di Huawei basata su Android 10, è ormai presente su una vasta gamma di device dell’azienda cinese e del suo sub-brand, Honor. Come sempre accade in questi casi, c’è anche l’altro lato della medaglia: alcuni smartphone “storici” e grandi protagonisti delle vendite negli anni passati non riceveranno il tanto sospirato major update.

Oggi è arrivata la risposta ufficiale di Huawei, evidentemente subissata dalle richieste degli utenti di modelli più datati. Di seguito troverete la lista dei device Huawei e Honor che resteranno con Android Pie e la EMUI 9, se il vostro smartphone è tra questi è ormai tempo di mettersi l’anima in pace: Honor 9 e Lite, Honor 8 Max, Huawei Nova 3 e 3i, Huawei Y9 (2019) e, udite udite, anche il diffusissimo Huawei P20 Lite, versione economica del top di gamma lanciato nel 2018. Insomma, una lista corposa.

Il colosso cinese ha anche rilasciato un comunicato per spiegare questa scelta, dovuta a oggettive limitazioni dal punto di vista hardware che avrebbero reso impossibile l’arrivo di Android 10.

C’è poi da considerare la situazione relativa a Honor Play che, come già abbiamo avuto modo di sottolineare in passato, resta in una sorta di limbo: dovrebbe far parte anch’esso della “lista nera” ma ogni decisione a riguardo è stata rimandata a marzo. Intanto potete acquistarlo su Amazon ad un ottimo prezzo: HUAWEI HONOR PLAY 6.3" NAVY BLUE DS EU