Xiaomi è già al lavoro su di un nuovo smartphone con Snapdragon 720G

Nelle ultime ore, Qualcomm ha svelato una nuova generazione di SoC tra cui trova spazio anche l’inedito Snapdragon 720G, un SoC che garantirà prestazioni superiori sino al 15% rispetto al già ottimo Snapdragon 712. Questo chipset sarà montato su smartphone di fascia più bassa rispetto allo Snapdragon 730G, uno dei SoC di maggiori successo del 2019.

Xiaomi ha già confermato di essere al lavoro su di un nuovo smartphone con Snapdragon 720G. In attesa di ulteriori informazioni sul progetto, sottolineiamo che il nuovo SoC di Qualcomm arriverà sul mercato entro la fine del primo trimestre dell’anno in corso. Di conseguenza, il nuovo mid-range con Snapdragon 720G di Xiaomi dovrebbe essere molto vicino al debutto.

Ricordiamo che il nuovo Snapdragon 720G è realizzato con processo produttivo a 8 Nm e include una CPU Kryo 465 con due core Cortex-A76 (fino a 2.3GHz) e sei core Cortex-A55 (fino a 1,85GHz) ed una GPU Adreno 618. Il nuovo SoC è destinato ad occupare una fascia di prezzo inferiore rispetto a quella del 730G.

Xiaomi potrebbe, quindi, lanciare uno smartphone con il nuovo 720G ad un prezzo molto vicino ai 200 Euro. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti relativi al nuovo device in arrivo per la casa cinese.