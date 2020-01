Sony lancerà il suo primo smartphone 5G il mese prossimo

Nonostante il drastico calo di vendite registrato nel corso degli ultimi anni, Sony Mobile non ha alcuna intenzione di abbandonare il settore smartphone. La casa nipponica è, infatti, al lavoro sul suo primo smartphone 5G che, come confermano le ultime indiscrezioni, arriverà sul mercato nei prossimi mesi.

L’effettiva presentazione del nuovo smartphone 5G di Sony è in programma il mese prossimo, in occasione del Mobile World Congress 2020 di Barcellona. Sony, ricordiamo, ha già confermato la sua presenza a Barcellona per la fiera dedicata al mondo mobile e, gli ultimi rumors, confermano il possibile debutto del nuovo top di gamma.

Naturalmente, alla base del progetto del nuovo smartphone 5G di Sony ci sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 865 che sarà affiancato da un display OLED da 6.6 pollici con rapporto tra le dimensioni di 21:9. A completare la scheda tecnica del nuovo flagship ci sarà un sistema con quattro camere posteriori.

Sony dovrebbe portare al MWC 2020 anche dei nuovi mid-range. Tra i device in arrivo potrebbe esserci anche uno smartphone con Snapdragon 765G e con supporto al 5G. Maggiori dettagli sulle novità in arrivo da Sony dovrebbero emergere nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sul progetto.