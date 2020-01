iPhone 9: nuove conferme sulla data di uscita

Oramai ci siamo. Apple si prepara a lanciare il suo nuovo entry level che, salvo sorprese, dovrebbe chiamarsi iPhone 9. Lo smartphone, vero e proprio erede spirituale di iPhone SE, secondo le ultime indiscrezioni entrerà in produzione nel corso del mese di febbraio. A realizzare lo smartphone saranno Foxconn, Pegatron e Winstron.

Il debutto ufficiale del nuovo iPhone 9 è fissato per le prossime settimane con la data di uscita internazionale che dovrebbe essere programmata per il mese di marzo (con piccole differenze possibili a seconda del mercato di commercializzazione).

Come noto, il nuovo iPhone 9 riprenderà il design di iPhone 8 e potrà contare su di un display LCD da 4.7 pollici con risoluzione HD e sul sensore di impronte digitali Touch ID integrato nel tasto home. A gestire il funzionamento del device ci sarà il SoC Apple A13 Bionic, lo stesso di iPhone 11, che sarà supportato da 3 GB di RAM e 64 GB di storage.

Resta da capire, per ora, quale sarà il prezzo di vendita dello smartphone. Secondo alcuni rumors, il nuovo iPhone 9 dovrebbe costare meno di 500 dollari, un prezzo che potrebbe tradursi, in Europa, in circa 500 Euro. Maggiori dettagli in merito arriveranno nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti