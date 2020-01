Sony conferma la sua presenza al MWC 2020, nuovo top di gamma in arrivo

Anche quest’anno, nonostante il netto calo delle vendite, Sony sarà al Mobile World Congress per presentare un nuovo top di gamma. La casa nipponica ha confermato che terrà un evento di presentazione il prossimo 24 di febbraio. Nel corso di quest’evento, molto probabilmente, sarà presentato il nuovo flagship 2020. L’evento di presentazione sarà trasmesso in diretta streaming tramite YouTube.

Secondo le indiscrezioni delle scorse settimane, Sony presenterà al Mobile World Congress 2020 il nuovo Sony Xperia 5 Plus, evoluzione dell’attuale Xperia 5. Lo smartphone, basato sul SoC Qualcomm Snapdragon 865, potrà contare su di un display OLED da 6.6 pollici di diagonale e su di una tripla fotocamera posteriore affiancata da un sensore ToF. Lato software ci sarà Android 10. A completare le specifiche dovrebbero esserci un sensore di impronte digitali laterale e un jack audio.

Nel corso dell’evento, inoltre, Sony potrebbe presentare nuovi mid-range che andranno ad espandere ulteriormente la gamma di smartphone dell’azienda nipponica. I nuovi smartphone della casa nipponica, che nonostante gli scarsi risultati di vendita non ha alcuna intenzione di abbandonare il settore mobile, dovrebbero arrivare sul mercato nel corso della prossima primavera.

Maggiori dettagli in merito arriveranno, senza dubbio, nel corso delle prossime settimane. Per ora, quindi, non ci resta che attendere il prossimo 24 febbraio per saperne di più.