WhatsApp introduce il tagging degli utenti negli aggiornamenti di stato

WhatsApp sta lanciando una nuova funzionalità che consente agli utenti di taggare altre persone nei loro aggiornamenti di stato, migliorando ulteriormente la funzionalità simile a Instagram Stories della piattaforma. L’aggiunta mira a rendere più facile per gli utenti connettersi con amici e familiari sulla popolare app di messaggistica.

La nuova funzionalità di tagging consente agli utenti di menzionare fino a cinque altri account WhatsApp nei loro aggiornamenti di Stato. Quando vengono taggati, questi utenti riceveranno una notifica privata e avranno la possibilità di ricondividere lo Stato sul proprio account. WhatsApp afferma di aver integrato controlli sulla privacy, consentendo agli utenti di taggare qualcuno senza visualizzare esplicitamente il suo nome nello Stato.

Oltre al tagging, WhatsApp sta anche introducendo una funzionalità “mi piace” per gli aggiornamenti di stato. Similmente a Instagram Stories, gli utenti possono ora reagire ai post di stato dei loro amici con un singolo tocco, fornendo un modo rapido per riconoscere il contenuto senza inviare un messaggio completo.

“WhatsApp Status è il modo migliore per restare in contatto con amici e familiari e ora lo stiamo rendendo ancora migliore”, ha affermato la società di proprietà di Meta in un post sul blog . “Con i Mi piace sullo stato, le menzioni private e la possibilità di ricondividere uno stato in cui si è menzionati, stiamo rendendo più facile raggiungere le persone che contano di più”.