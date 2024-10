iPhone SE 4 potrebbe includere il chip A18, il modem 5G all-in-one progettato da Apple con Wi-Fi, Bluetooth e GPS

L’ iPhone SE 4 che dovrebbe uscire l’anno prossimo potrebbe includere un modem 5G “abbastanza ambizioso” progettato da Apple che incorporerà Wi-Fi, Bluetooth e GPS, secondo un rapporto di 9to5Mac . Si prevede inoltre che la prossima generazione di ‌iPhone SE‌ avrà lo stesso chip A18 degli attuali modelli di iPhone 16 , il che gli consentirebbe di supportare Apple Intelligence.

Apple sta lavorando da tempo sulla propria tecnologia modem 5G e diverse indiscrezioni precedenti hanno suggerito che il nuovo hardware arriverà prima su ‌iPhone SE‌, dando ad Apple la possibilità di testarlo con un prodotto con volumi inferiori.

Si dice che il chip 5G, nome in codice “Centauri”, sia più di un semplice modem, eliminando la necessità di componenti separati per Wi-Fi, Bluetooth e GPS. Mark Gurman di Bloomberg ha affermato all’inizio di quest’anno che, mentre Apple stava lavorando a un modem che faceva parte di un nuovo chip wireless che includeva anche Wi-Fi e Bluetooth, un prodotto del genere non sarebbe arrivato prima di una data successiva, quindi non è chiaro quale rapporto sia accurato.

Gurman ritiene che il primo modem progettato da Apple non apporterà miglioramenti immediati agli utenti e non ci saranno grandi vantaggi rispetto alla tecnologia modem Qualcomm. Nel tempo, tuttavia, Apple prevede di far evolvere il suo modem, integrandolo più profondamente nel chipset dell’iPhone .

Gurman ha anche affermato che l’‌iPhone SE‌ 4 riceverà Apple Intelligence , un’affermazione ripresa nel rapporto di 9to5Mac . La prossima generazione di ‌iPhone SE‌ includerà un chip A18, che è il chip utilizzato in ‌iPhone 16‌ e ‌iPhone 16‌ Plus. Si prevede inoltre che riceverà 8 GB di RAM, il minimo per Apple Intelligence.

Precedenti voci hanno suggerito che l’iPhone SE 4 avrà un design simile all’iPhone 14 , con un design OLED all-display da 6,1 pollici e supporto per Face ID . Quando Apple presenterà l’iPhone SE 4, sarà ufficialmente la fine del sensore di impronte digitali Touch ID nella gamma iPhone.

Sebbene l’‌iPhone SE‌ 4 avrà un design simile all’‌iPhone‌ 14, si prevede che avrà una fotocamera posteriore a obiettivo singolo. Apple potrebbe utilizzare la stessa fotocamera Wide da 48 megapixel utilizzata nell’iPhone 15 .

Altre caratteristiche che potrebbero arrivare sull’iPhone SE 4 includono un notch per il sistema di fotocamere TrueDepth (invece di Dynamic Island ), un pulsante Action e una porta USB-C.

VIA