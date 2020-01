Xiaomi Mi 9 in offerta da 313 Euro, venduto e spedito da Amazon

Continuano le offerte dedicate allo Xiaomi Mi 9. Il top di gamma di inizio 2019 della casa cinese viene scontato ulteriormente oggi da Amazon. Al momento, infatti, è possibile acquistare l’ottimo Xiaomi Mi 9 con Snapdragon 855 ad un prezzo di appena 313 Euro.

L’offerta riguarda la variante nera dello smartphone con 6 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno. Il device è “venduto e spedito da Amazon” con tutti i vantaggi relativi alla spedizione e, soprattutto, all’assistenza fornita da Amazon al cliente nel corso dei successivi due anni dall’acquisto.

Per sfruttare l’offerta è possibile utilizzare il link riportato qui di sotto:

L’offerta dedicata allo Xiaomi Mi 9 è riservata ad un numero limitato di unità. Per questo motivo, è consigliabile effettuare quanto prima l’acquisto per sfruttare il prezzo particolarmente vantaggioso disponibile in questo momento.

Segnaliamo che tra le offerte del giorno di Amazon c’è anche l’ottimo Redmi Note 8T dotato del SoC Snapdragon 665, uno dei device più apprezzati della seconda metà dello scorso anno. Lo smartphone, nella variante da 3/32 GB ed in diverse colorazioni, può essere acquistato ad un prezzo di 179 Euro. Ecco il link all’acquisto: