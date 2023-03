Come attivare l’autenticazione a due fattori sul tuo account Google

Come accedere all’autenticazione a due fattori sul tuo account Google

Quando si tratta di accedere alle impostazioni del tuo account Google, ci sono vari modi per farlo su Android. Tuttavia, l’utilizzo dell’app Google è uno dei metodi più universali e affidabili, indipendentemente dal dispositivo in uso. Per iniziare a utilizzare la funzione di autenticazione a due fattori sul tuo account Google, procedi come segue:

Apri l’ app Google sulla schermata principale, quindi tocca l’immagine del tuo profilo nell’angolo in alto a destra. Seleziona Account Google sotto il tuo nome e la tua email Nella pagina del tuo account Google, scorri il menu della barra multifunzione sotto l’email e tocca Sicurezza . Scorri fino alla sezione Accesso a Google , quindi seleziona Verifica in due passaggi Leggi la breve descrizione della funzione, quindi tocca Inizia . Scegli l’account Google che desideri utilizzare e tocca Avanti per accedere.

Come abilitare e utilizzare 2FA sul tuo account Google

La pagina successiva mostra i telefoni che hanno effettuato l’accesso con il tuo account Google. Questi dispositivi fungono da livello di autenticazione secondario quando accedi da un nuovo dispositivo. In altre parole, riceverai immediatamente una notifica su tutti i dispositivi che hanno eseguito l’accesso con un’opzione per approvare o negare l’accesso. Poiché avrai bisogno dell’accesso fisico a questi dispositivi, ciò aumenta il livello di sicurezza del tuo account.

Abbiamo utilizzato le richieste di accesso dai nostri dispositivi su cui è stato eseguito l’accesso per proteggere l’account Google per questa guida. Tuttavia, ci sono altre opzioni 2FA che puoi utilizzare, come una chiave hardware o un generatore di codice. Puoi continuare a configurare 2FA sul tuo account procedendo come segue:

Tocca Mostra altre opzioni in basso per rivelare altre due scelte. Usa una chiave di sicurezza o ottieni i codici di accesso tramite messaggi di testo o chiamate vocali. Non è necessario aggiungere nessuna di queste opzioni extra ora. Puoi trovarli nelle tue impostazioni in seguito. Dopo aver effettuato la selezione, tocca Continua per passare alla schermata successiva. Aggiungi un numero di telefono come metodo di ripristino se non riesci ad accedere agli altri dispositivi a cui hai effettuato l’accesso. In alternativa, tocca Usa un’altra opzione di backup per selezionare una scelta diversa, ad esempio i codici di backup monouso. Incolla o digita il codice esattamente come appare, quindi tocca il pulsante Avanti per confermare la tua scelta di recupero.

