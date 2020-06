Huawei Mate 20 e 20 Pro cominciano a ricevere la EMUI 10.1 in Europa

Nonostante le previsioni sulle tempistiche di rilascio parlassero di fine luglio, Huawei Mate 20 e 20 Pro hanno sorprendentemente cominciato a ricevere l’aggiornamento alla EMUI 10.1 anche in Europa. Il roll out dell’ultima versione della personalizzazione software di Android 10 firmata dal colosso cinese è infatti cominciato nell’Est Europa e, più in particolare, dalla Bulgaria.

Scendendo nel dettaglio, la versione firmware protagonista dell’update è la 10.1.0.270 (C432E7R1P5) mentre viene segnalato un peso complessivo del download (via OTA) pari a 4.71 GB. Sono segnalate a bordo tutte le novità della EMUI 10.1 che abbiamo imparato a conoscere nel corso di questi mesi, con l’aggiunta di una novità che di certo sarà gradita a molti: nuovi sfondi, colorati, per la modalità always on.

E’ opportuno ricordare che il roll out sembra stia procedendo piuttosto lentamente: insomma, non aspettatevi la notifica a strettissimo giro di posta ma è comunque lecito attendersi l’arrivo dell’aggiornamento in anticipo rispetto alle tempistiche sopracitate. E’ comunque possibile controllare manualmente la presenza dell’update, consultando la voce “aggiornamenti software” all’interno delle impostazioni di sistema.

