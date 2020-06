Nuove conferme sul display interno da 7.7″ per Samsung Galaxy Fold 2

Di Samsung Galaxy Fold 2, e delle possibili (e sempre più probabili) differenze rispetto alla precedente generazione ne abbiamo parlato in diverse occasioni nelle ultime settimane. Oggi arrivano da IceUniverse, fonte particolarmente attendibile per quanto riguarda le anticipazioni riguardanti il colosso coreano, nuove conferme su quelle che saranno le caratteristiche del display.

Ci riferiamo allo schermo interno, quello pieghevole per intenderci, che dovrebbe passare da 7.3 a 7.7 pollici. Un aumento delle dimensioni della diagonale che non comporterà quello delle generali, visto che la stessa fonte parla di cornici sottilissime, da 3.8 mm (con ogni probabilità su tutti e 4 i lati). Non è l’unico dettaglio fornito dal noto leaker che parla anche di un foro per display da 4.8 mm.

Vale la pena ricordare però che la principale novità attesa su Samsung Galaxy Fold 2 dovrebbe riguardare il display esterno che passerà da 4.6 a 6.23 pollici, per un aumento pari al 30%. Al di là del refresh rate a 60 Hz (che diventerà da 120 Hz per lo schermo pieghevole) il cambiamento sarà enorme proprio nella user-experience visto che di fatto si avrà uno schermo in più a tutti gli effetti.

Samsung Galaxy Fold 2, che non dovrebbe supportare la S-Pen, sarà presentato durante l’Unpacked estivo (5 agosto?) in cui verranno svelati anche i vari Galaxy Note 20, Galaxy Watch 3 e Galaxy Z Flip 5G.