Honor 9A è ufficiale anche in Italia: costa 149,90 euro

A tre mesi di distanza dal lancio in Cina, Honor 9A è stato ufficializzato anche in Italia: arriva con qualche dettaglio differente rispetto all’edizione cinese (il riferimento va alla fotocamera) ma resta l’essenza di un device che nella fascia bassa del mercato può certamente essere considerato come una buonissima scelta.

Honor 9A si presenta con un display FullView da 6.3 pollici con notch a goccia e risoluzione in HD+; il rapporto screen to body è dell’88.4% mentre l’aspect ratio è pari a 20:9. A bordo trova spazio l’Helio P22 di MediaTek, accompagnato da 3 GB di memoria RAM e da 32 GB di storage interno (espandibili fino a 512 GB con micro SD).

La fotocamera posteriore, dicevamo: ci sono tre sensori, disposti in verticale nel modulo posizionato in alto a sinistra, da 13 MP, 5 MP (grandangolare con angolo di visione da 120 grandi) e 2 MP (profondità). La selfie-cam è invece da 8 MP, mentre sul retro è situato anche il sensore per le impronte digitali. Bene la batteria da 5.000 mAh, con possibilità di reverse charge e autonomia dichiarata di 33 ore di chiamate.

C’è la radio FM ma non la USB di tipo C (utilizzata la micro-USB. Honor 9A arriva in Midnight Black, Ice Green e Phantom Blue, con Android 10 e personalizzazione software Magic UI 3.1 ma senza i servizi Google (ci sono gli HMS). Dall’1 luglio verrà venduto sulla versione italiana del sito web ufficiale del produttore al prezzo di 149,90 euro.