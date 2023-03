Google potrebbe portare la magia dell’intelligenza artificiale di Photos Unblur nei video

9to5Google è riuscito a forzare l’abilitazione dello strumento Video Unblur, anche se al momento non sembra funzionare in quanto non ha avuto alcun impatto sulla qualità del video. Google potrebbe ancora sviluppare lo strumento, il che spiega perché non funziona in questo momento. Come Photo Unblur, Video Unblur farà affidamento sulla magia dell’intelligenza artificiale per rendere i tuoi video più nitidi e chiari, indipendentemente dal fatto che siano stati registrati su un Pixel.

Photo Unblur è una funzionalità esclusiva di Pixel e, con ogni probabilità, Google potrebbe mantenere Video Unblur esclusivo anche per i suoi telefoni. Non ci sono suggerimenti su questo nel codice dello strumento, quindi solo il tempo lo confermerà.

Oltre a Video Unblur, Google sta lavorando a nuovi effetti video in Google Foto. In totale, l’azienda sta sviluppando 14 nuovi filtri video, tra cui After School, B&W, Polaroid, Chromatic, Moire e VHS. Ancora una volta, nessuno di questi overlay funziona per ora, segnalando che Google li sta ancora sviluppando attivamente.

Google Foto attualmente fornisce 18 filtri video e stabilizzazione avanzata per i video. Certo, i suoi strumenti di editing video non sono così avanzati come la sua suite di strumenti di fotoritocco. Google potrebbe concentrarsi sul cambiarlo quest’anno. Aspettatevi che lo strumento Video Unblur e i nuovi effetti di sovrapposizione video in Google Foto diventino ufficiali nel periodo in cui la serie Google Pixel 8 diventa ufficiale.

Con Magic Eraser ora disponibile per tutti gli abbonati a Google One indipendentemente dal loro telefono, l’azienda potrebbe finalmente portare Photo and Video Unblur anche su dispositivi non Pixel.

