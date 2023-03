Perché i video dei messaggi di testo sono sfocati e come risolvere il problema

I messaggi di testo sono più complicati di prima, soprattutto quando iPhone e dispositivi Android sono misti. A causa di alcuni fattori, gli allegati multimediali come foto e video possono subire un peggioramento della qualità quando vengono inviati tramite messaggi di testo, a seconda del destinatario e del suo telefono.

Perché i video inviati tramite messaggio di testo sembrano orribili

Il servizio di messaggistica multimediale , o MMS in breve, è il modo in cui i telefoni inviano contenuti multimediali ad altri telefoni tramite messaggi di testo. Questo standard è stato creato all’inizio degli anni 2000, un’epoca in cui la qualità fotografica della maggior parte dei telefoni era di pochi megapixel. Quindi forse non è troppo sorprendente che gli smartphone abbiano superato la tecnologia.

Il problema principale con gli MMS è che la maggior parte dei corrieri ha un limite rigoroso alla dimensione dei file che possono essere inviati. Ad esempio, Verizon consente di inviare solo immagini fino a 1,2 MB tramite messaggi di testo e video fino a 3,5 MB. AT&T è ancora più severo , consentendo solo video di dimensioni fino a 1 MB. Se un’immagine o un video è troppo grande, viene compresso automaticamente.

Con le immagini RAW e la registrazione di video 4K che diventano la norma anche sui telefoni Android più economici , non dovresti dover affrontare i limiti evidenti di operatori e MMS.

Che aspetto ha il video compresso?

Ti chiedi quanto sia diverso un video inviato tramite SMS rispetto a uno pubblicato su YouTube? Dai un’occhiata ai due video qui sotto. Il primo video è la registrazione originale da 54 MB (influenzata solo dalla compressione di YouTube), mentre il secondo è un video di un messaggio di testo AT&T declassato a 348 KB.

In confronto, la piattaforma Message di Apple ha un limite di dimensione del file meno restrittivo, circa 100 MB . Poiché i messaggi inviati tra iPhone non lasciano mai i server Apple, la qualità è superiore a quella di Android. I media inviati da un iPhone a un dispositivo Android, o qualsiasi cosa inviata tra dispositivi Android, sono compressi.

Come aggirare il problema

Non esiste una correzione che possa migliorare i video inviati tramite MMS perché i corrieri applicano i limiti di dimensione del file. Tuttavia, esistono soluzioni alternative che implicano l’utilizzo di diversi protocolli di messaggistica.

La soluzione più semplice, nella maggior parte dei casi, consiste nell’utilizzare un servizio di messaggistica di terze parti concordato tra te e i tuoi destinatari. Ecco alcune delle app di messaggistica più popolari:

WhatsApp, lo standard di messaggistica di fatto in molte parti del mondo, ti consente di inviare video fino a 16 MB . Tuttavia, se scegli di inviare video come documenti (selezionando Documento invece di Galleria nel menu Graffetta), puoi inviare fino a 2 GB di video senza ulteriore compressione.