Oppo Find X2 Neo è ufficiale: in Italia a 699 euro da metà maggio

Non solo il Find X2 Lite di cui abbiamo parlato ieri in questo articolo: poche ore fa è stato ufficializzato anche Oppo Find X2 Neo, smartphone di fascia medio-alta che di certo catturerà l’attenzione degli appassionati per una serie di specifiche tecniche di ottimo livello.

Oppo Find X2 Neo arriva con un display OLED con diagonale da 6.5 pollici e risoluzione in Full HD+; da segnalare frequenza d’aggiornamento a 90 Hz, sensore impronte digitali integrato, supporto HDR10+, foro in alto a sinistra che, coi bordi curvi, porta il rapporto screen to body al 92,1% e luminosità massima a 1100 nit. A bordo c’è lo Snapdragon 765G che, oltre a garantire il supporto al 5G, è coadiuvato da ben 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno e soprattutto da una serie di mini-antenne sparse che aumentano stabilità (+30%) e velocità di navigazione. Occhio anche alla funzione Smart 5G che punta alla gestione della batteria e al sistema di raffreddamento a liquido 3D per la dissipazione del calore.

Sul posteriore ci sono quatto fotocamere, così configurate: sensore principale da 48 MP (Sony IMX586) con OIS, teleobiettivo da 13 MP con zoom ottico ibrido 5X, grandangolare da 8 MP e sensore per la profondità da 2 MP. Sono diverse le feature studiate da Oppo per migliorare il comparto fotografico, il tutto senza dimenticare la selfie-cam da 32 MP.

Oppo Find X2 Neo arriva con una batteria da 4.025 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30 W. Lo smartphone sarà disponibile in Italia dal 22 maggio e costerà 699 euro.