Oppo Find X2 Lite è ufficiale in Europa, ecco prezzo e specifiche

La divisione portoghese di Oppo ha ufficializzato l’arrivo in Europa del nuovo Oppo Find X2 Lite, smartphone di fascia media con supporto al 5G che potrebbe ritagliarsi uno spazio importante sul mercato europeo. In attesa di maggiori dettagli, evidenziamo che il nuovo Oppo Find X2 Lite sarà disponibile in Europa con le colorazioni Pearl White e Moonlight Black e con un prezzo di circa 500 Euro.

La scheda tecnica del nuovo Oppo Find X2 Lite è incentrata sul SoC Qualcomm Snapdragon 765G, chipset in grado di garantire ottime prestazioni e, soprattutto, il supporto al 5G. Il SoC sarà supportato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno oltre che da una batteria da 4.025 mAh.

Presente anche un display OLED da 6.4 pollici con notch a goccia e risoluzione Full HD+ (il refresh rate è fissato a 60 Hz). Il comparto fotografico del nuovo Oppo Find X2 Lite comprenderà quattro sensori posteriori con un sensore principale da 48 Megapixel. Il sensore di impronte digitali è integrato sotto al display. Lo smartphone arriverà sul mercato Android 10 con Color OS 7.

Per quanto riguarda le dimensioni, segnaliamo che il nuovo Oppo Find X2 Lite avrà uno spessore di 7.8 mm mentre il peso complessivo dello smartphone sarà di 181 grammi.