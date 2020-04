ho. Mobile presenta la sua prima offerta da 100 GB

E’ disponibile da oggi la nuova offerta “ho. Solo giga” di ho. Mobile. Si tratta della prima offerta con 100 GB di traffico dati al mese dell’operatore virtuale di Vodafone. L’offerta in questione è una tariffa “solo dati” pensata per chi è in cerca di una SIM dati da inserire in un tablet o in un modem 4G.

Il costo periodico di ho. Solo giga è di 12,99 Euro al mese (scontato di 2 Euro rispetto al prezzo di listino, la promozione è valida sino al prossimo 9 maggio). E’ previsto un contributo di attivazione di 9,99 Euro. La SIM verrà spedita a casa del cliente senza costi aggiuntivi, tramite corriere, nel giro di pochi giorni.

A differenza delle altre offerte più economiche di ho. Mobile, questa tariffa da 100 GB è attivabile da tutti. Resta il limite di velocità a 30 Mbps sia in download che in upload e la possibilità di anticipare il rinnovo mensile in caso di esaurimento del bundle a disposizione. Per attivare l’offerta di ho. Mobile è possibile visitare il sito ufficiale dell’operatore e seguire la procedura di sottoscrizione online.

Restano confermate le altre offerte ho. Mobile in listino. Per i clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali c’è la possibilità di attivare ho. 5,99 che mette a disposizione minuti ed SMS illimitati oltre a 70 GB.