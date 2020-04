iPhone: le stime anticipano un forte calo di vendite per il secondo trimestre del 2020

Apple si appresta a fare i conti con il calo delle richieste di smartphone per il secondo trimestre del 2020 a causa della pandemia di Coronavirus. Secondo un report di Goldman Sachs, infatti, le vendite di iPhone dovrebbero far registrare un poco confortante -36% nel corso del trimestre che va da aprile a giugno.

Si tratta di un calo significativo anche in considerazione dell’imminente debutto del nuovo iPhone SE 2020, il nuovo entry level che abbassa il prezzo della gamma proponendo una soluzione simile ad iPhone 8 ma notevolmente aggiornata sotto l’aspetto tecnico grazie all’introduzione del nuovo SoC Apple A13 Bionic, lo stesso utilizzato da 11, 11 Pro e 11 Pro Max.

Al momento, non ci sono ancora stime precise in merito all’andamento delle vendite per il secondo semestre del 2020 ma è chiaro che molto dipenderà dall’evoluzione della pandemia di Coronavirus nei principali mercati di Apple. Ricordiamo che la casa di Cupertino potrebbe aver già deciso di rimandare il lancio dei nuovi iPhone 12. In attesa di ulteriori conferme, infatti, sembrerebbe che i nuovi smartphone non saranno disponibili nei negozi a settembre. Il lancio della nuova generazione di smartphone di Apple potrebbe essere rimandato a novembre.

Ricordiamo, infine, che sono aperti i preordini del nuovo SE 2020. Ecco i link: