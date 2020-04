Motorola One Fusion e One Fusion + saranno i prossimi modelli della gamma

Motorola sarebbe pronta a lanciare due nuovi modelli della gamma “One“: ne è sicuro Evan Blass che, con uno stringato tweet, di fatto anticipa l’arrivo di due nuovi smartphone entro la fine di questo trimestre.

Più in particolare, il noto leaker fa riferimento ai presunti Motorola One Fusion e One Fusion +; non vengono segnalati dettagli tecnici sui due device, anche se non è complicato immaginare che si tratti di due nuovi mid-range, chissà se con supporto alla connettività 5G. In realtà, Evan Blass aggiunge un dettaglio, quello dei nomi in codice per entrambi gli smartphone: Motorola One Fusion sarà “Titan”, mentre One Fusion + verrà riconosciuto come “Liberty”.

Non è escluso che qualche informazione ufficiale possa arrivare tra due giorni: mercoledì 22, infatti, la casa alata presenterà Motorola Edge e Edge+. Proprio su quest’ultimo modello, un top di gamma a tutti gli effetti, si stanno concentrando i rumors degli ultimi giorni: si parla di un display da 6.7″ con bordi curvi e caratterizzato da un foro per la fotocamera frontale, dello Snapdragon 865 con supporto al 5G, di una batteria da 5.000 mAh e, udite udite, di una tripla fotocamera posteriore “capitanata” da un sensore da 108 MP. Interessante anche la scheda tecnica prevista sul modello standard di cui abbiamo parlato qui.