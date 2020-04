iPhone 12: il lancio di tutte le varianti potrebbe essere posticipato a causa del Coronavirus

Apple, dopo il lancio del nuovo iPhone SE 2020, sta lavorando ai nuovi iPhone 12 e iPhone 12 Pro che arriveranno sul mercato nel corso della seconda metà del 2020. La casa di Cupertino ha in programma un totale di quattro smartphone, due iPhone 12 (uno da 5.4 e un oda 6.1 pollici) e due varianti Pro (da 6.1 e 6.7 pollici). Secondo nuove indiscrezioni, tutte e quattro le varianti della nuova gamma di smartphone di Apple potrebbero arrivare in ritardo.

La casa di Cupertino, infatti, potrebbe ritardare il lancio dei nuovi iPhone 12, spostando la data di uscita dal mese di settembre al mese di novembre. Secondo alcuni analisti, questa scelta non sarebbe legata a problemi di produzione (come avvenuto con il ritardo di iPhone SE 2020). Il ritardo dei nuovi iPhone di Apple dovrebbe essere un effetto diretto delle conseguenze economiche della pandemia di Coronavirus, in particolare per quanto riguarda il mercato nordamericano.

Il numero di clienti disposti ad acquistare un nuovo iPhone 12 a settembre potrebbe essere inferiore alle stime di qualche mese fa, a causa dell’emergenza sanitaria ed economica in corso. A novembre, anche considerando il periodo di festività sempre più vicino, vendere i nuovi top di gamma potrebbe essere decisamente più semplice per Apple. Ulteriori conferme dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.