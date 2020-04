Samsung Galaxy Tab S6: nuovo aggiornamento software in rilascio

Dopo il recente aggiornamento ad Android 10 con One UI 2.1, partito ad inizio aprile, il Samsung Galaxy Tab S6 inizia a ricevere un secondo aggiornamento software. Il rilascio di tale update è partito in queste ore e dovrebbe arrivare su tutte le unità attive del tablet top di gamma coreano nel giro di pochi giorni.

Si tratta di un minor update che va ad ottimizzare il funzionamento del tablet appena aggiornato ad Android 10 anche grazie alla rimozione di una serie di bug emersi dopo il passaggio alla nuova versione di Android. Al momento, non ci sono conferme in merito all’introduzione di nuove funzioni per il tablet.

Ricordiamo che il Samsung Galaxy Tab S6, presentato lo scorso anno, può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 855 ed è a tutti gli effetti il punto di riferimento del settore dei tablet Android, in attesa del lancio del nuovo Galaxy Tab S20 atteso per la prossima estate. Il tablet parte da 700 Euro.

Ricordiamo che da pochi giorni è disponibile in preordine, con consegne dal 30 aprile, il nuovo Galaxy Tab S6 Lite con SoC Exynos 9611. Si tratta del nuovo tablet di Samsung per la fascia media. I prezzi partono da 399 euro.