Samsung Galaxy Tab S6, parte l’aggiornamento ad Android 10

Continua a spron battuto il programma di aggiornamenti di Samsung: il produttore coreano ha fatto partire da qualche ora il roll out di Android 10 anche sul suo tablet di punta, quel Samsung Galaxy Tab S6 lanciato durante la scorsa estate.

La build in questione è contrassegnata dalla sigla T865XXU2BTC7 e, almeno per il momento, è stata rilasciata in Germania, sulle varianti LTE di Samsung Galaxy Tab S6. Non ci sono particolari dubbi sul fatto che nelle prossime ore vengano coinvolti non solo i modelli WiFi ma anche le unità in circolazione in altri paesi, Italia compresa. Come sempre vi ricordiamo in questi casi, è possibile controllare manualmente la presenza dell’update, recandosi tra le impostazioni di sistema e scegliendo la voce ‘Aggiornamento software’.

E’ importante sottolineare che quest’aggiornamento porta con sé le patch di sicurezza di marzo 2020 e, soprattutto, anche la nuova One UI 2.1. La nuova versione dell’interfaccia proprietaria, presente di default sui recenti Galaxy S20, ha già fatto capolino sugli S10 e Note 10, ma non arriverà sui top di gamma del 2018. Insomma, un bel colpo per Samsung Galaxy Tab S6.

