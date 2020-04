iPhone SE 2, ci siamo: primi riferimenti anche sul sito di Apple!

E’ ormai imminente il lancio di iPhone SE 2: ad inizio settimana vi avevamo mostrato le immagini di una cover UAG che lasciava immaginare un arrivo a stretto giro di posta del melafonino compatto. Oggi i primi riferimenti concreti arrivano anche sul sito di Apple, mentre altre indiscrezioni, provenienti da una fonte attendibile come 9to5Mac, aggiungono nuovi particolari su scheda tecnica e nome del device.

Sì, perché alla fine potrebbe chiamarsi SE o SE 2020: tramonta l’ipotesi iPhone 9, data peraltro quasi per certa da numerosi leaker, e perde quota quella di iPhone SE 2. Un indizio arriva proprio dalla versione statunitense del sito Apple, dv’è stata messa a listino una pellicola protettiva Belkin InvisiGlass Ultra, disponibile per iPhone SE, 8 e 7: si tratta di un dettaglio non di poco conto visto che, come abbiamo avuto modo di ricordare in diverse occasioni, il nuovo iPhone SE avrà un design identico a quello di iPhone 8.

9to5Mac conferma la denominazione iPhone SE e parla anche di colorazioni (bianca, rossa, nera) e accessori (cover in silicone, bianca e nera, e in pelle, blu, nera e rossa). Non solo: la fonte in questione parla di tre tagli di memoria fisica disponibili (64-128-256 GB) e fissa a 399 dollari il prezzo di lancio. I pre-ordini potrebbero partire già oggi, venerdì 3 aprile; in ogni caso, siamo ormai agli sgoccioli.