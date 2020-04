Redmi 8A Pro è ufficiale, entry-level a prezzi stracciati e ottima batteria

Redmi 8A Pro è il nuovo entry-level dell’azienda cinese: è stato ufficializzato qualche ora fa per il mercato indonesiano e, sebbene il produttore non abbia fornito informazioni in merito, non è escluso che possa arrivare anche in alcuni paesi europei nelle prossime settimane. Andiamo a scoprirne la scheda tecnica.

Redmi 8A Pro si presenta con un display con diagonale da 6.22 pollici, risoluzione in HD+ (1.520 x 720 px), notch a goccia e protezione Gorilla Glass 5. A bordo c’è uno Snapdragon 439, accompagnato da 2/3 GB di memoria RAM e 16/32 GB di storage interno (espandibili con micro SD fino a 512 GB).

La scocca posteriore, in plastica, è contrassegnata invece dalla presenza di due fotocamere da 13 e 2 MP (la selfie-cam è da 8 MP), mentre va segnalata la presenza di jack audio da 3.5 mm, Radio FM e USB di tipo C (quest’ultimo non un dettaglio di poco conto vista la fascia di prezzo). Spicca la batteria con capacità da 5.000 mAh (l’autonomia sarà di certo la qualità principale di questo smartphone, considerate le caratteristiche del display) e supporto alla ricarica rapida a 18 W. C’è Android 9 di serie, con personalizzazione software MIUI 11.

Redmi 8A Pro arriva sul mercato in tre colorazioni, Midnight Grey, Sea Blue e Sky White, e a 1.549.000 e 1.649.000 rupie indonesiane (85 e 90 euro) nelle versioni con 2 e 3 GB di memoria RAM.