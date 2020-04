Poco F2: nuove conferme sul debutto europeo

La Eurasian Economic Commission ha certificato un nuovo smartphone del marchio Poco, brand di Xiaomi utilizzato per il progetto Pocophone F1, il mid-range con SoC da top di gamma (lo Snapdragon 845 all’epoca) lanciato oltre un anno e mezzo fa con un ottimo successo commerciale.

Il progetto in questione potrebbe essere, stando agli ultimi rumors, il nuovo Poco F2, dispositivo che potrebbe rappresentare la versione internazionale del recentissimo Redmi K30 Pro, il top di gamma del brand Redmi che, ricordiamo, può contare sul SoC Snapdragon 865 e sul supporto al 5G.

Secondo precedenti indiscrezioni, il Poco F2 potrebbe essere la versione internazionale del Redmi K30, smartphone presentato lo scorso dicembre e commercializzato in due versioni, una con Snapdragon 730G ed una con Snapdragon 765G e supporto al 5G. La certificazione della EEC non svela il mistero sul nuovo smartphone Poco ma ci conferma il suo debutto imminente in alcuni mercati europei.

Per ora, non ci resta che attendere il rilascio di maggiori dettagli sulla questione. Segnaliamo, in ogni caso, che Xiaomi potrebbe portare uno o più dispositivi della gamma K30 di Redmi in Europa con il suo marchio principale, lanciando i nuovi Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.