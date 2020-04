Samsung Galaxy A50: l’aggiornamento ad Android 10 arriva in Italia

A distanza di alcuni giorni dall’avvio del rollout, arriva oggi in Italia il nuovo aggiornamento ad Android 10 per Samsung Galaxy A50. L’update in questione porta con sé anche la nuova One UI 2 con tutte le novità già viste su altri smartphone della casa coreana per quanto riguarda l’interfaccia utente. Al momento, l’update ad Android 10 risulta essere disponibile sulla versione Vodafone del Galaxy A50 ma nel giro di pochi giorni tutte le unità del mid-range dovrebbero ricevere l’update.

Il nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy A50 ha un peso di quasi 1.9 GB e porta con sé le patch di sicurezza di aprile 2020. Il changelog dell’aggiornamento è molto lungo ma sostanzialmente le novità introdotte dall’update sono quelle già viste su altri smartphone Samsung che hanno ricevuto Android 10 e la One UI 2. Per verificare la disponibilità dell’aggiornamento basterà andare in Impostazioni e poi nella sezione Aggiornamenti software. Se disponibile, il pacchetto d’aggiornamento potrà essere rapidamente scaricato sul proprio smartphone utilizzando una rete Wi-Fi.

Ricordiamo che in Italia è disponibile, da inizio 2020, il nuovo Samsung Galaxy A51, già aggiornato ad Android 10 con One UI 2, che può essere acquistato a meno di 300 Euro direttamente su Amazon. Lo smartphone ha l’Exynos 9611 supportato da 4 GB di RAM, 128 GB di storage e da una batteria da 4.000 mAh.