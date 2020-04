Google Pixel 4a: è quasi pronto, ecco specifiche, prezzo e data di uscita

Il nuovo Google Pixel 4a è quasi pronto al debutto. In queste ore, infatti, arrivano nuove importanti conferme sulla data di uscita del nuovo mid-range della casa americana. Lo smartphone sarà presentato nel corso della seconda settimana di maggio per poi arrivare sul mercato nei giorni seguenti. Anche in Italia, quindi, sarà possibile acquistare il nuovo Google Pixel 4a molto presto. Le vendite dovrebbero partire nella seconda metà di maggio.

Il nuovo mid-range di Google dovrebbe arrivare in Europa con un prezzo di partenza di 399 Euro. Tale prezzo si riferisce alla versione da 64 GB ma sul mercato è prevista anche una variante da 128 GB. A gestire il funzionamento del Google Pixel 4a ci sarà il SoC Snapdragon 730G (quindi non ci sarà il supporto al 5G) che sarà affiancato da 6 GB di memoria RAM.

Lo smartphone potrà contare su di un display OLED con foro e risoluzione Full HD+ che sarà caratterizzato da una diagonale di 5.8 pollici. Nella parte posteriore troveremo una fotocamera da 12.2 Megapixel. Da notare anche la presenza di un sensore di impronte digitali posteriore. Il nuovo Google Pixel 4a arriverà sul mercato con Android 10 pre-installato e con la promessa di un futuro upgrade ad Android 11, la nuova versione di Android in arrivo in estate.